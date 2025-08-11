«ديوا» تدشن 924 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» في النصف الأول

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة سجلت رقماً قياسياً في عدد محطات التوزيع «جهد 11 كيلوفولت» التي دشنتها خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ولفت الطاير إلى أن الهيئة دشنت 924 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» في مختلف أنحاء إمارة دبي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ558 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» خلال النصف الأول 2024.

وأكّد الطاير التزام الهيئة بتعزيز جاهزية البنية التحتية القوية في دبي، لمواكبة الازدهار العمراني والسكاني والاقتصادي غير المسبوق في الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأضاف: «نظراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد والتنمية الشاملة، فإننا نلتزم بتعزيز النموذج الرائد الذي أرسته الهيئة في بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة، تسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040».

وتابع: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وبتبني الابتكار والاستدامة وأحدث التقنيات والبحوث والتخطيط العلمي السليم، أصبحت جودة وتنافسية بنيتنا التحتية من الأفضل عالمياً، حيث تصدّرت الهيئة المراكز الأولى عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة في مجالات عملها. وفي عام 2024، سجلت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بلغ 2%، مقارنة بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان: «يبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (33 كيلوفولت) في الخدمة 62 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 64.084 محطة».