ارتفاع الذهب يحفز متعاملين على بيع «المستعمل»

ارتفعت أسعار الذهب، للأسبوع الثاني على التوالي، بنهاية الأسبوع الماضي، بين 3.25 و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق له، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي زيادات سعر الغرام خلال أسبوعين إلى 7.5 دراهم.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن أسعار المعدن الأصفر واصلت ارتفاعاتها القياسية أخيراً، ما أسهم بحالة بطء في الأسواق، واقتصار الطلب على قطع مشغولات ذهبية من الأحجام الصغيرة، يضطر متعاملون لشرائها لمناسبات حالية، تحوطاً لارتفاعات جديدة مرتقبة بالأسعار، لافتين إلى أن بعض المتعاملين يتجه لبيع مشغولات مستعملة للاستفادة من الزيادات السعرية حالياً.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 409.5 دراهم، بارتفاع قيمته 4.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 379.25 درهماً، بزيادة بلغت أربعة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 363.75 درهماً، بارتفاع بلغ 3.75 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 311.75 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم.

وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «مواصلة الذهب الارتفاع السعري، أسهم بحالة بطء في الطلب على المشغولات الذهبية، واقتصار عمليات الشراء على القطع الصغيرة، كهدايا».

وأضاف: «استمرار الزيادات، وتوقع عدد من المتعاملين لمزيد من الارتفاع، يجعلانهم يفضلون عدم شراء أو بيع السبائك حالياً، فيما يتجه بعض المتعاملين لبيع المشغولات الذهبية المستعملة للاستفادة من الزيادات الأخيرة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ريجي لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجيش باليكرا: «تشهد الأسواق حالياً هدوءاً في الطلب، واقتصار الشراء على قطع المشغولات الذهبية الصغيرة، التي يقبل المتعاملون على شرائها كهدايا مع اقتراب مناسبات خاصة بهم، تحوطاً لتسجيل مزيد من الارتفاعات السعرية».

وأضاف: «بعض المتعاملين يقبل حالياً على بيع المشغولات المستعملة من طرز قديمة، للاستفادة من الارتفاعات السعرية، والانتظار لشراء منتجات حديثة عند تراجع الأسعار مستقبلاً».

في السياق نفسه، أشار مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إلى أن «معظم عمليات الشراء حالياً تتم على قطع المشغولات من الأوزان الصغيرة، بسبب ارتفاع أسعار الذهب»، لافتاً إلى أن «بيع المشغولات المستعملة يأتي ضمن الانعكاسات الأخيرة للزيادات السعرية في الأسواق المحلية».

