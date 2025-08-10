إنجاز 7045 غرفة فندقية جديدة في دبي خلال 3 أعوام

أفادت بيانات أصدرتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة التي تم إنجازها من 2022 إلى نهاية 2024، بلغ 7045 غرفة فندقية، وذلك بمعدلات نمو تتجاوز 5% في إجمالي عدد الغرف الفندقية. وأظهرت البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، عبر تقارير من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، استناداً إلى مؤشرات دائرة السياحة والتسويق التجاري، أن أسواق دبي شهدت معدلات نمو مرتفعة في إنجاز الغرف الفندقية الجديدة منذ عام 2022 الذي شهد وجود 120 ألفاً و602 غرفة فندقية، ارتفعت إلى 123 ألفاً و881 غرفة، لتواصل تسجيل زيادات جديدة وتصل إلى 127 ألفاً و647 غرفة فندقية بنهاية عام 2024.

وأوضحت بيانات المؤسسة إنجاز 33 فندقاً جديداً في أسواق دبي من 2022 إلى نهاية 2024، وذلك بارتفاع نسبته 5.4%، لافتة إلى أن عدد الفنادق في دبي ارتفع من 610 فنادق خلال عام 2022، ليصل إلى 625 فندقاً خلال عام 2023، ثم واصل ارتفاعه حتى بلغ 643 فندقاً خلال عام 2024.

وكشفت أن إجمالي عدد غرف الفنادق ووحدات الشقق الفندقية مجتمعة المتوافرة في أسواق دبي وصل بنهاية عام 2024 إلى 154 ألفاً و16 غرفة، مقارنة مع 146 ألفاً و496 غرفة وشقة خلال عام 2022.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي المنشآت الفندقية في دبي والتي تشمل الفنادق ومباني الشقق الفندقية من 804 منشآت خلال عام 2022، إلى 821 منشأة خلال عام 2023، ثم زاد إلى 832 منشأة بنهاية عام 2024، لافتة إلى أن عدد الشقق الفندقية بلغ 25 ألفاً و894 خلال عام 2022، ثم ارتفع خلال عامين إلى 26 ألفاً و369 شقة بنهاية عام 2024، وذلك بزيادة 475 شقة خلال عامين وبنسبة نمو 1.8%.

وتوقع التقرير السنوي لأداء قطاع السياحة في دبي الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، بلوغ إجمالي الغرف الفندقية في دبي 158 ألفاً و845 غرفة فندقية بحلول نهاية العام الجاري 2025، (أي ما يصل إلى نحو 4.8 آلاف غرفة فندقية جديدة)، مدعوماً بزيادة نسبتها 3% في عدد الفنادق من فئة «أربع نجوم».

