تمكين «كهرباء دبي» لشبابها يوسع مشاركتهم المجتمعية

يحرص مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم المسؤولية المجتمعية للهيئة، ودفع جهودها لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني بين موظفيها. ويسجل شباب الهيئة إقبالاً إيجابياً ومطرداً على الاستفادة من الفرص التي توفرها الهيئة والمجلس لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وتعميق مساهمتهم في العمل التطوعي والمجتمعي.

وانسجاماً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، وأجندة دبي الاجتماعية 33، تحرص الهيئة على تجسيد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين جميع أفراد المجتمع، لاسيما الشباب، ليواصلوا مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة.

وإلى جانب استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لأداء دورهم الرائد في مجال تحقيق التنمية المستدامة والحياد الكربوني وانتقال الطاقة، تلتزم الهيئة بإعداد جيل متمسك بقيمه وهويته، وحريص على توطيد أواصر المجتمع الإماراتي الأصيل، وحماية الموارد والبيئة، وتعزيز جودة الحياة، ومواصلة مسيرة بناء الوطن بثقة وكفاءة.

وقالت رئيسة مجلس شباب الهيئة، المهندسة عائشة محمد الرميثي: «بدعم من الإدارة العليا في الهيئة، ننظم الفعاليات الهادفة إلى إلهام الشباب وتحفيزهم وتأهيلهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي مستدام، وترسيخ قيم الانتماء والعطاء والتلاحم المجتمعي. وقد أثمرت جهودنا تعزيز روح المبادرة بين شباب الهيئة، وتوسيع مشاركتهم في خدمة المجتمع، ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة. ويثبت إقبال الشباب على المبادرات التطوعية والمجتمعية عمق وعيهم وحسهم الوطني، وقدرتهم على الاضطلاع بدورهم البنّاء، ورد الجميل للمجتمع والوطن».

بدوره، قال عضو مجلس شباب الهيئة، عيسى الزرعوني: «تسهم المبادرات التطوعية والمجتمعية التي ينظمها مجلس شباب الهيئة في صناعة التغيير الإيجابي داخل المجتمع، ومنحنا الفرصة لترجمة قيم العطاء والانتماء إلى أفعال ملموسة. ونستشعر حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا كشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة وتلاحماً. تمكين الهيئة لنا يعزز مهاراتنا، وليس هذا فحسب، وإنما يمنحنا أيضاً منصة حقيقية للإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الخاصة بـ(عام المجتمع)».

من ناحيتها، قالت عضو مجلس شباب الهيئة، حمدة الفلاسي: «تزامناً مع (عام المجتمع)، تشكل مشاركتنا في المبادرات المجتمعية تذكيراً عميقاً بقوة التعاطف وأثر العطاء المستدام. ومن خلال أعمال مؤثرة وهادفة، نسعى لتقديم الدعم ونشر الإيجابية. ونفخر، كأعضاء في مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، بالمساهمة في دعم جهود الهيئة، وتجسيد التزامها الحقيقي بخدمة المجتمع، وإحداث فرق إيجابي».