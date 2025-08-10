مستلزمات «العودة إلى المدارس» الأكثر طلباً خلال «التخفيضات النهائية الكبرى»

استقطبت فعاليات «التخفيضات النهائية الكبرى» في مراكز التسوق بدبي، التي طُرحت في إطار استعدادات مفاجآت صيف دبي 2025، لاقتراب اختتام دورتها بتنزيلات تشمل أكثر من 1500 متجر، وبخصومات تصل إلى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الثامن إلى 10 أغسطس الجاري، عدداً كبيراً من الأسر المستهلكة للاستفادة من التخفيضات المطروحة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، عبر جولة ميدانية بمراكز التسوق، زخماً في الإقبال على العروض المطروحة على منتجات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية، خصوصاً المرتبطة بمستلزمات الاستعداد للموسم الدراسي، والتي استحوذت على الحصص الأكبر من الطلب على منتجات العروض المطروحة.

بدورهم، قال مستهلكون إن العروض واكبت الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، وهو ما حفزهم على شراء المتطلبات الخاصة بالإلكترونيات أو الأحذية والحقائب، مطالبين بضرورة تمديد التنزيلات المرتبطة باستعدادات العودة إلى المدارس لفترات أطول.

في المقابل، أفاد مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة بأن التنزيلات لها تأثيرات إيجابية في إنعاش المبيعات بمعدلات قوية تجاوزت 30% منذ انطلاق العروض، ووفرت فرصاً للمستهلكين لشراء المستلزمات المختلفة.

التخفيضات النهائية

وتفصيلاً، قال المستهلك ياسر عبدالحميد، إن «عروض التخفيضات النهائية المطروحة ضمن (مفاجآت صيف دبي)، من المظاهر الإيجابية التي وفرت مجالات متعددة للأسر المستهلكة لشراء المستلزمات المختلفة ضمن عروض التنزيلات، خصوصاً العروض المرتبطة باستعدادات الموسم الدراسي الجديد، الذي يستحوذ على الأولوية الكبرى للمستهلكين حالياً».

وأشارت المستهلكة، رحاب خالد، إلى أن «العروض الأخيرة واكبت توجهات المستهلكين لشراء مستلزمات العودة إلى المدارس، وأنها حاولت الاستفادة من تلك العروض لشراء متطلبات الاستعداد للموسم الدراسي الجديد من الأحذية والحقائب المدرسية أو منتجات الملابس»، مطالبةً «بضرورة تمديد بعض العروض لفترات أكبر، خصوصاً العروض المرتبطة بمنتجات العودة إلى المدارس».

وأوضح المستهلك، حسام السيد، أنه حاول التركيز مع أسرته على الاستفادة من عروض التخفيضات الأخيرة المطروحة بمراكز التسوق في دبي لشراء مستلزمات العودة للموسم الدراسي، سواء عبر شراء متطلبات من الأجهزة الإلكترونية، مثل الحواسيب اللوحية أو أجهزة اللاب توب، أو التوجه لشراء منتجات الأحذية المخصصة للموسم الدراسي، مطالباً بضرورة تمديد بعض العروض التي ترتبط بشكل كبير بمتطلبات الموسم الدراسي حتى تتمكن الأسر بشكل مناسب من شراء متطلباتها من تلك العروض.

وأشار المستهلك، خالد وليد، إلى أن «مستلزمات العودة إلى المدارس كانت الأكثر طلباً وأهمية بالنسبة لأسرته، ضمن عروض التنزيلات المطروحة، وذلك لكون العروض تواكب فترة الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، الذي يتم البحث فيه عن عدد من المتطلبات بأسعار مناسبة، وهو ما يتطلب بدوره ضرورة تمديد بعض العروض المرتبطة بالمدارس لفترات أطول».

توجهات ضرورية

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ سلاسل تجارة الملابس والأحذية، بيجوي باتريك، إن «عروض التنزيلات شهدت طلباً بمعدلات أكبر على منتجات العودة للمدارس، لكونها من التوجهات الضرورية خلال الفترة الحالية للأسر المستهلكة»، لافتاً إلى أن «العروض لها تأثيرات إيجابية في تنشيط المبيعات بمراكز التسوق في دبي، ونمو الطلب على المبيعات بمعدلات قد تتجاوز 30% منذ بدء العروض».

من جانبه، أكد مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الأجهزة الإلكترونية، أشيش كريشن، أن «العديد من الأسر المستهلكة ركزت متطلباتها على المنتجات المرتبطة بالعودة إلى المدارس، خصوصاً الحواسيب اللوحية أو اللاب توب، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية»، لافتاً إلى أن «التنزيلات مفيدة في إنعاش الطلب على مبيعات المتاجر بمعدلات تتجاوز 30%، ومن المتوقع أن ترتفع في العديد من المنافذ خلال الساعات الأخيرة من العروض».