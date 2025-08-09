22.2 مليون درهم صافي ربح «بي إتش إم كابيتال» النصفية

ارتفع صافي ربح شركة «بي إتش إم كابيتال» خلال النصف الأول من 2025، إلى 22.2 مليون درهم، بنمو قدره 32%، مقارنة بـ16.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 21%، ما يعكس تحسن الأداء المالي للشركة.

وأثمرت الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في توسيع قاعدة عملائها، وتقديم حلول استثمارية متنوعة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، نمواً ملحوظاً في جميع مؤشرات الأداء الرئيسة، حيث بلغ إجمالي الدخل 94.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 23% على الفترة نفسها من عام 2024.

وفي الوقت نفسه، نما إجمالي الأصول بنسبة 22%، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 9%، مدعومة بتوزيع أسهم منحة بقيمة 26.5 مليون درهم، ما أدى إلى رفع رأسمال الشركة إلى 200 مليون درهم. كما شهدت قيمة التداول الإجمالية نمواً بنسبة 23% لتصل إلى 35.58 مليار درهم، مقارنة بـ28.88 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزز دور الشركة المتنامي في دعم السيولة السوقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»، عبدالهادي السعدي: «هذا الأداء الاستثنائي للنصف الأول من العام هو نتيجة لاستراتيجية مدروسة، وجهود فريقنا، وقدرتنا على استباق احتياجات السوق. ومع استمرار النمو في الإيرادات والربحية وتفاعل العملاء، نواصل تركيزنا على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات، وتعزيز ريادتنا في المشهد المالي لدولة الإمارات».