21.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي نحو 21.62 مليار درهم، بعد تنفيذ 5551 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 12.32 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3475 مبايعة لوحدات سكنية، و219 مبايعة لمبانٍ، و460 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4154 صفقة بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل الرهن العقاري 1254 معاملة، بقيمة 7.87 مليارات درهم، موزعة بواقع 890 مبايعة لوحدات سكنية، و141 مبايعة لمبانٍ، و223 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.43 مليار درهم، بواقع 143 معاملة موزعة على 99 مبايعة لوحدات سكنية، وسبع مبايعات لمبانٍ، و37 مبايعة لأراضٍ.

وجاءت منطقة «مجمع دبي للاستثمار» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ819.65 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» في المركز الثاني بنحو 509.86 ملايين درهم، و«جميرا فييلج سركل» ثالثة، مسجلة 422.45 مليون درهم، تلتها «وادي الصفا 3» مسجلة 415.45 مليون درهم، ثم منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» مسجلة 402.27 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس (الجمعة) منفرداً، نحو 2.3 مليار درهم، بعد تنفيذ 727 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم.

وجاءت منطقة «وداي الصفا 3» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ103.28 ملايين درهم، تلتها «نخلة جميرا» في المركز الثاني بنحو 85.57 مليون درهم، و«برج خليفة» في المركز الثالث، مسجلة 71.3 مليون درهم، تلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني » مسجلة 58.05 مليون درهم، ثم منطقة «الحبية الرابعة» مسجلة 57.05 مليون درهم.

