2.9 مليار درهم أرباح «كهرباء دبي» خلال النصف الأول

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي، نمواً في أرباحها بنسبة 13.2% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 2.9 مليار درهم، فيما ارتفعت إيراداتها إلى 14.6 مليار درهم، بنمو قدره 6.9%.

كما بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) سبعة مليارات درهم، بينما سجلت الأرباح التشغيلية 3.7 مليارات درهم.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عن فخره بتحقيق الهيئة أقوى نتائج مالية فصلية ونصف سنوية في تاريخها، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر في الطلب، وكفاءة التنفيذ، والتميز التشغيلي الذي تنتهجه الهيئة.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقرّ توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول من عام 2025، على أن يتم صرفها في أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن الهيئة استثمرت حتى الآن أكثر من 230 مليار درهم في تطوير البنية التحتية، في إطار حرصها على الاستدامة، وتعزيز مرونة نموذج الأعمال وتحقيق عوائد قوية. وقال: «نتطلع إلى مواصلة تحقيق قيمة مضافة لمختلف الأطراف المعنية، مستندين إلى النمو الاقتصادي في دبي، وقوة نموذج أعمالنا، إلى جانب النتائج التشغيلية المتميزة التي تضع الهيئة في صدارة القطاع عالمياً».

وسجلت الهيئة في الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعاً في إجمالي إنتاج الطاقة، بما يشمل الطاقة من مشاريع المنتج المستقل، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 16.9 تيراواط ساعة، بزيادة 10.88% مقارنة بـ15.3 تيراواط ساعة في الربع الثاني من عام 2024.

وقامت الهيئة بإنتاج 3.30 تيراواط ساعة من الطاقة النظيفة خلال هذا الربع، وهو ما يمثل 19.46% من إجمالي الطاقة المنتجة في الربع الثاني من عام 2025.

وتؤكد الهيئة التزامها باستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من مصادر التوليد لتلبية الطلب المتزايد باستمرار.

وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,292,487 حساباً، ما يمثل زيادة بنسبة 4.81% في عدد حسابات المتعاملين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.