تعرفة الباقات المدفوعة مسبقاً والإنترنت فائق السرعة ثابتة في الإمارات منذ 7 سنوات

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن 100% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت، كما بلغت نسبة وصول الإنترنت إلى المنازل في الإمارات، ونسبة الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر من المنازل 100% بنهاية عام 2024.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، حول مؤشرات الاقتصاد الرقمي في الإمارات 2024، أن اشتراكات خدمة الإنترنت الثابت فائق السرعة لكل 100 من السكان ارتفعت إلى 41 اشتراكاً بنهاية عام 2024، مقابل 37 اشتراكاً بنهاية عام 2023.

كما ارتفعت الاشتراكات الفعالة للهواتف المتحركة لكل 100 من السكان إلى 203 اشتراكات بنهاية 2024، مقابل 199 اشتراكاً بنهاية عام 2023، في حين بلغت اشتراكات الهواتف الثابتة لكل 100 من السكان 21 اشتراكاً بنهاية عام 2024، لتظل ثابتة مقارنة بعام 2023.

ونوّه التقرير بأن تعرفة اشتراكات الهواتف المتحركة المدفوعة مسبقاً، وتعرفة اشتراكات خدمة الإنترنت فائق السرعة للأفراد وللمنشآت، وتعرفة اشتراكات الهواتف الثابت للأفراد والمؤسسات، ظلت ثابتة دون ارتفاع طوال سبع سنوات بين عامي 2018 و2024، حيث استقرت تعرفة اشتراكات خدمة الإنترنت فائق السرعة للمنشآت عند 375 درهماً (4 ميغابايت)، وعند 69 درهماً (256 كيلوبايت في الثانية للأفراد). كما استقرت تعرفة اشتراكات الهواتف المتحركة المدفوعة مسبقاً عند 13 درهماً (100 دقيقة)، كما استقرت تعرفة اشتراكات الهواتف الثابتة عند 39 درهماً للأفراد شهرياً، و95 درهماً للمنشآت شهرياً.