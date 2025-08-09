270 مليون درهم صافي أرباح «دانة غاز» النصفية

أعلنت شركة «دانة غاز» عن نتائجها المالية خلال النصف الأول 2025 والمنتهي في 30 يونيو 2025.

وحققت الشركة أداءً مرناً خلال النصف الأول من عام 2025 بأرباح صافية بلغت 270 مليون درهم، ويرجع ذلك للأداء التشغيلي القوي في إقليم كردستان العراق والزخم الاستثماري الجديد في مصر الذي يدعم النتائج، على الرغم من انخفاض الأسعار المحققة، بزيادة قدرها 1% مقارنة بـ263 مليون درهم (72 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2024.

وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 627 مليون درهم (171 مليون دولار)، مقارنة بـ696 مليون درهم (190 مليون دولار) في النصف الأول 2024، نتيجة لانخفاض أسعار البيع المحققة وتراجع الإنتاج في مصر، وهو ما قابله جزئياً ارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق وتحسّن الأسعار في مصر.

وحافظت الشركة على قوّة مركزها المالي وأدائها المرن خلال هذه الفترة، حيث قامت بتوزيع أرباح نقدية قدرها 385 مليون درهم (105 ملايين دولار) عن السنة المالية 2024 في مايو الماضي، مع استمرار الاستثمار في أصولها الأساسية في مصر وإقليم كردستان العراق. وقد أحرزت «دانة غاز» في الإقليم مزيداً من التقدم في مشروع توسعة «خورمور250» وتطوير حقل «جمجمال»، بينما أتمت بنجاح حفر أول بئر ضمن برنامجها الاستثماري الجديد في مصر.