«مبادلة للطاقة» تستثمر في الغاز الطبيعي والمُسال بأميركا

أكّدت شركة «مبادلة للطاقة»، إتمام الصفقة الاستثمارية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي لقطاع الغاز الطبيعي الأميركي، من خلال الشراكة مع شركة «كيمريدج» المختصة في إدارة الأصول البديلة المتخصصة في قطاع الطاقة.

وتمت إعادة تسمية شركة «سوتكس هولدكو» لتصبح «كاتوروس» التي تمتلك فيها «مبادلة للطاقة» حصة ملكية تبلغ نسبتها 24.1%، حيث تعمل «كاتوروس» على تطوير منصة رائدة ومتكاملة للغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، من خلال الجمع بين شركتين في محفظتها التي تضم «كاتوروس إنرجي»، وشركة «كومنويلث للغاز الطبيعي المسال».