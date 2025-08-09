276 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» النصفية

كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن نتائجها المالية لفترة ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.11 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 276 مليون درهم.

كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 276 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.5%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ويُعزى هذا التحسّن إلى استفادة الشركة من اتساع نطاق عملياتها وضبط إدارة التكاليف، إضافة إلى تحسّن هوامش الربح، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 5%، لتصل إلى 632 مليون درهم، مع تحسّن الهوامش لتصل إلى 57%.

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب على التبريد، وإضافات كبيرة للقدرة التشغيلية عبر أسواقها الرئيسة.

واقترح مجلس إدارة «تبريد» توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 6.5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2025، ما يعادل نسبة توزيع تبلغ 67% من صافي أرباح النصف الأول من عام 2025. وتمثل هذه أول توزيعات أرباح مرحلية في تاريخ الشركة، وتعكس ثقة مجلس الإدارة بأداء «تبريد» وآفاقها المستقبلية، وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين. ويظل تنفيذ قرار توزيعات الأرباح خاضعاً لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المتوقع انعقاده في سبتمبر 2025.