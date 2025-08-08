«دي بي ورلد» تعزز قدراتها اللوجستية في قطاع السيارات

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن ساحة جديدة، مساحتها 2.6 مليون قدم مربعة، في «المحطة 4» بميناء جبل علي، ما يعزز قدراتها اللوجستية في قطاع السيارات.

وأفادت المجموعة بأن هذه التوسعة تسهم في توفير سعة استيعابية تصل إلى 13 ألف مركبة، ما يرفع السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى 75 ألف مركبة، ويعزز مكانة دبي مركزاً محورياً لتجارة السيارات في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي المدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «تركّز دبي على تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة السيارات، ويُتيح هذا التوسع لمصنّعي السيارات والتجار ومقدمي الخدمات اللوجستية ربطاً أسرع وأكثر موثوقية بالأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط وإفريقيا والمناطق الأخرى».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول، الموانئ والمحطات، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي: «تُمثّل التوسعة استثماراً إضافياً يهدف إلى تعزيز خدمة المتعاملين، إذ تم تصميم المساحة الأوسع، والخدمة الأسرع، والتوافر الموثوق للأرصفة، لدعم نموّ سلاسل توريد السيارات».

ويأتي توسّع الطاقة الاستيعابية للسيارات في أعقاب النمو القوي في أحجام مناولة المركبات، ففي النصف الأول من 2025، استقبل ميناء جبل علي 545 ألف مركبة، بزيادة 28% على أساس سنوي، وشكلت الواردات 65% من إجمالي حجم البضائع المدحرجة في الميناء، وبشكل رئيس من الصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية.