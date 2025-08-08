غرف دبي تستعرض منظومة خدماتها

نظّمت غرف دبي، أخيراً، ندوة خاصة بهدف تسليط الضوء على منظومة الخدمات النوعية التي تقدمها لدعم نمو مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، حيث استقطبت الندوة 180 من ممثلي القطاع الخاص من القطاعات الاقتصادية كافة.

وتعرّف المشاركون خلال الندوة الافتراضية إلى سبل الاستفادة من البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها الغرف الثلاث، المنضوية تحت مظلة غرف دبي، التي تشمل كلاً من غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتناولت الندوة فوائد العضوية في غرفة تجارة دبي، واستراتيجية غرفة دبي العالمية لجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى دبي.