«إعمار»: 46 مليار درهم مبيعات عقارية خلال النصف الأول

أكدت شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، مواصلة أدائها القوي في الربع الثاني من عام 2025. وأظهرت نتائج النصف الأول 2025، تسجيل «إعمار» مبيعات عقارية بلغت نحو 46 مليار درهم، بزيادة نسبتها 46%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة للمشروعات «قيد الإنجاز»، إلى 146.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 62%، مقارنة بالنصف الأول من 2024.

وبلغت إيرادات «إعمار» 19.8 مليار درهم، بنمو نسبته 38%، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري والتجزئة والضيافة والعمليات الدولية.

وبلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، ما يُمثّل هامش ربح يتجاوز 52%، كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 10.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «الأرقام وحدها لا تكفي لإعطاء الصورة كاملة، فوراء كل عملية بيع، وكل مشروع، وكل مجمع، ثمة نية صادقة، وفريق يتساءل عن كيفية الارتقاء بالأداء، وكيفية إثراء حياة الآخرين، وما حققناه في النصف الأول من عام 2025 يجسد هذا الفكر، فطموحنا يتجاوز مجرد تحقيق الأهداف إلى ترك بصمة دائمة، وبناء روابط أقوى تُلهم مسيرة النمو المستمر».

وحققت محفظة «إعمار» في مجالات مراكز التسوق والتأجير التجاري أداء قوياً، مسجلة إيرادات بقيمة 3.2 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 2.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18%، مقارنة بالنصف الأول من 2024. وحتى 30 يونيو 2025، بلغ متوسط الإشغال في أصول مراكز التسوق التابعة لـ«إعمار» 98%.

من جهتها، سجلت العمليات الدولية لـ«إعمار» مبيعات عقارية بقيمة 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 200%، مقارنة بالنصف الأول من 2024. وبلغت الإيرادات مليار درهم بزيادة نسبتها 26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في «إعمار» إيرادات بلغت 2.1 مليار درهم، فيما بلغ معدل إشغال فنادق «إعمار» في الدولة 80% في النصف الأول، مقارنة بـ78% في النصف الأول من 2024.

أما المحفظة المتنوعة والمستدامة لـ«إعمار» من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، بما فيها مراكز التسوق والضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري، فسجلت أداء قوياً، حيث بلغت الإيرادات 5.3 مليارات درهم بنمو نسبته 15%، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 4.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

«إعمار للتطوير».. نتائج مالية قوية

أعلنت شركة إعمار للتطوير، التي تمتلك «شركة إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، تحقيقها نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2025.

ووفقاً للنتائج، حققت «إعمار للتطوير» مبيعات عقارية بقيمة 40.6 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 37%، وذلك إثر الإطلاق الناجح لـ25 مشروعاً جديداً ضمن مخططات رئيسة خلال النصف الأول من 2025.

وارتفعت الإيرادات من المبيعات المتراكمة من المشروعات «قيد الإنجاز» لتصل إلى 117.7 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 59%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت «إعمار للتطوير» إيرادات بقيمة 10 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

كما سجلت الشركة صافي أرباح (قبل احتساب الضرائب) بقيمة 5.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 50%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2025 قدرة الشركة على التأقلم والنمو في سوق تتسم بتنافسية عالية، وبعيداً عن المؤشرات المالية، نواصل التزامنا بالارتقاء بأساليب الحياة، وبناء مجتمعات هدفها نمو الإنسان وازدهاره، فيما يظل نهجنا القائم على الابتكار وتركيزنا على العملاء ركيزة أساسية لنجاحنا المستمر».