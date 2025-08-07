«دناتا» تُعيّن مسؤولين جديدين لعمليات المطارات

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، تعيين مسؤولين جديدين في منصبين لتعزيز عملياتها في المطارات، وكشفت عن تعيين أليكس دوسنو في منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات المطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، بدءاً من أغسطس 2025، وتعيين جيمس باتلر في منصب المدير التنفيذي لعمليات «دناتا» في مطارات المملكة المتحدة، وسيتولى قيادة أعمال «دناتا» للمناولة الأرضية والشحن عبر ستة مطارات في المملكة المتحدة.