%100 «أتمتة» العمليات في «كهرباء دبي»

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصفير البيروقراطية، ودعم تنافسية دولة الإمارات التي تبوأت المركز الأول عالمياً في غياب البيروقراطية، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وأعلن الطاير أن الهيئة حققت التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروع مع 65 جهة حكومية وخاصة، فيما وصلت نسبة أتمتة العمليات في الهيئة إلى 100%، ما رفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5%، وسعادة المتعاملين إلى 98.3%، وجودة الخدمات إلى 95%. ومن خلال تطبيقها سياسة «خدمات 360»، ألغت الهيئة 90% من نقاط تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات على المتعامل. وتوفر الهيئة جميع خدماتها رقمياً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، والقنوات الحكومية الموحدة.

وأعادت الهيئة هندسة العمليات لتصبح رقمية بالكامل، ابتداءً من تقديم الطلبات، مروراً بمتابعة الإجراءات وإصدار المستندات. وضمن خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، أرسلت الهيئة أكثر من 3.2 ملايين إشعار لحالات تسريب المياه داخل المباني، ما حال دون هدر ما يزيد على 61 مليون متر مكعب من المياه، وتوفير 743 مليون درهم.

وأكد الطاير حرص الهيئة على إلغاء الإجراءات غير الضرورية، وتوفير تكاليف الانتقال على المعنيين من خلال تقديم خدمات وإجراءات رقمية استباقية ومبتكرة وآمنة. وأشار إلى التزام الهيئة بالتطوير المستمر لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية، تسهم في تسهيل حياة الناس، وتلبي متطلباتهم بأسرع وقت وبأقل جهد ممكن. وتواصل الهيئة اعتماد أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليصها، وتسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأنظمة الرقمية، وترسيخ التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية.

ويوفر التحول الرقمي مراقبة أفضل لأداء الخدمات، وإدارة أدق للبيانات، ما يتيح الكشف المبكر عن المشكلات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشكل فوري. ومن خلال نظام متكامل لرصد المعاملات، يتمكن المسؤولون من تحسين جودة الخدمات، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ما يرفع من مستوى الثقة والشفافية في العمليات الحكومية.