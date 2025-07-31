«العربية للطيران » توسع شبكة وجهاتها في روسيا

أعلنت «العربية للطيران» عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة من رأس الخيمة إلى مدينتَي «إيكاترينبرغ» و«قازان» في روسيا، اعتباراً من أكتوبر المقبل، في خطوة تعزز من توسع شبكة وجهات الشركة انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة.

وستنطلق الرحلات الجديدة إلى مطار كولتسوفو الدولي في «إيكاترينبرغ» بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم اثنين، ابتداءً من 27 أكتوبر 2025، بينما ستنطلق الرحلات المباشرة إلى مطار قازان الدولي اعتباراً من 31 أكتوبر 2025، بواقع رحلة أسبوعية كل يوم جمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسرنا إطلاق رحلاتنا المباشرة الجديدة من رأس الخيمة إلى مدينتَي إيكاترينبرغ وقازان، ما يعزز من توسع شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من الإمارة. وتعكس هذه الخطوة أهمية حضورنا في السوق الروسية، والتزامنا المتواصل بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة، إلى جانب دعم نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات وروسيا».

وأكدت «العربية للطيران» أن إطلاق الرحلات الجديدة يدعم الخطط التوسيعية للناقلة انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة، كما يؤكد التزام الشركة بتوفير رحلات مريحة وبأسعار معقولة إلى روسيا.

وقالت إنه مع الرحلات المباشرة الحالية إلى موسكو، فإن إضافة إيكاترينبرغ وقازان تسهم بتعزيز حضور الشركة في السوق الروسية، وزيادة خيارات السفر المتاحة للمسافرين بغرض العمل أو السياحة على حد سواء.

وإضافة إلى هذه الرحلات الجديدة، تسيّر الشركة رحلات مباشرة إلى إيكاترينبرغ من الشارقة وأبوظبي، فضلاً عن رحلاتها المباشرة إلى قازان من الشارقة، ما يوفر للمسافرين من الإمارات خيارات متعددة للسفر إلى روسيا عبر شبكة «العربية للطيران».

ولفتت إلى أنها تسيّر رحلات مباشرة انطلاقاً من رأس الخيمة إلى شبكة دولية متنامية، تضم 10 وجهات، تشمل القاهرة، وجدة، وإسلام آباد، ولاهور، وبيشاور، وكاليكوت، وموسكو، وطشقند، إضافة إلى وجهتيها الجديدتين: إيكاترينبرغ وقازان.

ويضم أسطول مجموعة «العربية للطيران» طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد.