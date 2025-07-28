3.23 مليارات درهم عمولات وسطاء عقارات دبي خلال النصف الأول

حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميّزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية، وأسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42 ألفاً و181 تصرفاً عقارياً، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ1.62 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو 99%.

ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذين بلغ عددهم 29 ألفاً و577 وسيطاً عقارياً، منهم 6714 وسيطاً جديداً التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ليعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد شريكاً رئيساً في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المُجدية.

ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10 آلاف و100 وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13 ألفاً و424 إجراء بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر إلى دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق.

ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسة بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية. كما أسهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً.

من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2426 مكتباً دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114 ألفاً و848 معاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 86 ألفاً و398 متعاملاً، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُمثّل الأداء المتميّز لقطاع الوساطة والتقييم العقاري إحدى ركائز السوق العقارية في دبي، ويُعدّ امتداداً لرؤية الإمارة في بناء بيئة استثمارية قائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فمع كل إجراء يتم تسهيله، وكل صفقة تُبرم عبر وسيط محترف، تترسخ ثقة المستثمرين، ويتعزز موقع دبي وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري.

• «أراضي دبي» تُرخّص 6714 وسيطاً جديداً في النصف الأول من عام 2025.

• الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، إذ بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10 آلاف و100 وسيطة عقارية.