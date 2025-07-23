«لويس فويتون».. أول شركة تستفيد من «رخصة المناطق الحرة الموحّدة»

أعلن مجلس المناطق الحرة بدبي، أمس، تنفيذ مبادرة «رخصة المناطق الحرة الموحّدة» التي تهدف إلى تمكين الشركات من العمل في مختلف المناطق الحرة بإمارة دبي، وأفاد، في بيان، بأن المبادرة تتيح للشركات إدارة عملياتها في جميع المناطق الحرة برخصة واحدة وإجراءات مبسطة.

واستقبلت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي تدير المنطقة الحرة للمركز، علامة «لويس فويتون» الفاخرة كأول شركة تستفيد من المبادرة، وستشرف الشركة على عمليات مستودعاتها في المنطقة الحرة بجبل علي، إلى جانب افتتاح مكتبها الرئيس في مشروع «ون زعبيل» التابع للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي.

وقال مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، الدكتور جمعة المطروشي: «تعزز مبادرة (رخصة المناطق الحرة الموحّدة) مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً، من خلال تمكين الشركات من توسيع أعمالها بسلاسة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة».

من جانبه، قال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا: «يسهم قرار (لويس فويتون) بتوسيع عملياتها من المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) إلى المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، في تعزيز ثقة الشركات العالمية بمنظومة الأعمال في دبي، كما تعزز هذه المبادرة المبتكرة قدرة الإمارة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية».

في السياق نفسه، أكّدت نائب الرئيس للتراخيص والتسجيل في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، آمنة العلي، أن المبادرة تُمثّل تحولاً نوعياً في آلية عمل المناطق الحرة في دبي، إذ تتيح للشركات المرخصة في أي منطقة حرة، استخدام مرافق المناطق الحرة الأخرى في الإمارة من دون الحاجة إلى ترخيص إضافي.