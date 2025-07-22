"لويس فويتون" في دبي.. أول شركة تستفيد من مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة"

أعلن مجلس المناطق الحرة بدبي، اليوم، عن تنفيذ مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة"، التي تهدف إلى تمكين الشركات من العمل بسهولة في مختلف المناطق الحرة بإمارة دبي.

وتتيح المبادرة للشركات إدارة عملياتها في جميع المناطق الحرة برخصة واحدة وبإجراءات مبسطة. ويؤكد هذا الإنجاز التزام دبي بتوفير بيئة أعمال مرنة تجذب المستثمرين، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

واستقبلت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي تدير المنطقة الحرة للمركز علامة "لويس فويتون" الفاخرة كأول شركة تستفيد من المبادرة.

وستشرف الشركة العالمية الرائدة في المنتجات الفاخرة على عمليات مستودعاتها في المنطقة الحرة بجبل علي، إلى جانب افتتاح مكتبها الرئيسي في المشروع الأيقوني "ون زعبيل" التابع للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، ما يؤكد دور المبادرة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها ضمن مختلف المناطق الاقتصادية في دبي.

وتتيح المبادرة تنفيذ إجراءات الحصول على رخصة المناطق الحرة الموحّدة خلال خمسة أيام فقط، ما يعكس كفاءة دبي ومرونة بيئة الأعمال فيها، ويساعد الشركات على تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها بكفاءة وفي وقت قصير.

ويتماشى هذا الإنجاز مع أجندة دبي الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لتأسيس الشركات وتوسيع أعمالها.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: "تعزز مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة" مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال تمكين الشركات من توسيع أعمالها بسلاسة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة. ويجسد انضمام شركة "لويس فويتون" إلى هذه المبادرة مرونة إطار العمل التنظيمي الذي تعتمده دبي لتنظيم عمل الشركات العالمية".

من جانبه، قال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي: "يعكس انضمام علامة "لويس فويتون" الفاخرة إلى مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة" تركيز دبي على استقطاب الشركات الرائدة وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة. ويسهم قرار الشركة بتوسيع عملياتها من المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) إلى المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، في تعزيز ثقة الشركات العالمية بمنظومة الأعمال في دبي. كما تعزز هذه المبادرة المبتكرة قدرة الإمارة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية، من خلال تمكين الشركات من إدارة عملياتها بسهولة عبر مختلف المناطق الحرة بما يتماشى مع رؤية دبي بأن تصبح الوجهة العالمية الأولى للأعمال والاستثمارات الدولية".

بدورها، أكدت آمنة العلي، نائب الرئيس للتراخيص والتسجيل في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" أن مبادرة "رخصة المنطقة الحرة الموحّدة" تمثل تحولاً نوعياً في آلية عمل المناطق الحرة في دبي، إذ تتيح للشركات المرخصة في أي منطقة حرة، استخدام مرافق المناطق الحرة الأخرى في الإمارة دون الحاجة إلى ترخيص إضافي. ويعزز هذا النهج المبتكر رؤية دبي التي تهدف إلى مساعدة الشركات على توسيع أعمالها من خلال إجراءات سلسة وسريعة، ما يعزز القدرات التنافسية للإمارة على مستوى الأسواق العالمية.

يعكس نجاح توسعة عمليات "لويس فويتون" الدور المحوري للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي في تنمية الأعمال ودعم الابتكار في الإمارة. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمسيرة دبي في تنفيذ البرامج الطموحة التي تدعم النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، مع تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات العالمية. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تواصل دبي جذب كبرى الشركات العالمية من مختلف القطاعات، ما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للتجارة الدولية.

وتوفر المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي منظومة قوية وتنافسية للأعمال ضمن بيئة محكمة التنظيم. وتضم المنطقة الحرة شركات عالمية وشركات صغيرة ومتوسطة ومبتكرين ورواد أعمال يعملون في أكثر من 40 قطاعاً. وتوفر هذه المنظومة بيئة ديناميكية وداعمة للأعمال في قلب المدينة، مع التركيز على تقديم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.