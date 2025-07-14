الإمارات أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم

رسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في إدارة الثروات، متجاوزة دورها الإقليمي، لتصبح الوجهة الأولى للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات المالية الدولية، بفضل نموذج متقدم يجمع بين الاستقرار المالي، والسياسات الحكومية الاستراتيجية، والانفتاح الاقتصادي.

وتؤكد أحدث التقارير التوقعات باستمرار هذا الزخم، حيث من المتوقع أن تشهد الدولة تدفقاً صافياً يصل إلى 9800 مليونير في عام 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بنحو 63 مليار دولار أميركي، وفق تقرير حديث لشركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية «هينلي آند بارتنرز».

وأكد نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة «ويلث بريكس»، سوفو سركار، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن «دولة الإمارات باتت واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً في العالم، مدفوعة بسياسات حكومية استراتيجية، وبنية تحتية مالية متطورة، ومكانة راسخة كوجهة آمنة للمستثمرين من مختلف مناطق العالم».

وقال: «جميع الأفراد حول العالم ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها وجهة آمنة، سواء من أوروبا أو آسيا أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعود ذلك إلى استقرار السياسات، وتوافر نمط حياة عالي الجودة، إلى جانب نظام ضريبي مرن وجاذب، وكلها عوامل تجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن بيئة مستقرة لتنمية وحماية ثرواتهم».

وأوضح سركار أن «دولة الإمارات تشهد نمواً غير مسبوق في عدد أصحاب الثروات العالية، متجاوزة بذلك دولاً متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، ما يستدعي وجود مزيد من الشركات المتخصصة في إدارة الثروات لتلبية هذا الطلب المتزايد»، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه المراكز المالية الرائدة مثل «أبوظبي العالمي» ومركز دبي المالي العالمي.

من جانبها، قالت الشريكة المؤسسة ومديرة علاقات المستثمرين لدى «دوفهاوس كابيتال فند أي سي»، هند عقل، لـ«وام»، إن «القطاع المالي الإماراتي وصل إلى قوة ورسوخ كبيرين بقيادة كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب وجود قاعدة قوية من الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين، ما جعل الدولة مركزاً عالمياً قوياً لرأس المال».

وأكدت عقل أن جاذبية الإمارات لا تقتصر على البيئة التنظيمية والضريبية، بل تمتد لتشمل جودة الحياة الاستثنائية، وقالت: «أصبح من الطبيعي أن يختار رواد الأعمال والمستثمرون الاستقرار في أبوظبي أو دبي مع أسرهم، لما توفره الدولة من مرافق تعليمية عالمية، ومنشآت رعاية صحية متقدمة، ومستوى أمان واستقرار مرتفع، إضافة إلى انفتاح الثقافة الإماراتية التي تجعل منها موطناً لكثيرين».

وتدعم البيانات هذه المكانة الرائدة، حيث يتوقع تقرير صادر في يناير الماضي عن مركز «إنوفيشن هب»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع «جوليوس بير» السويسرية لإدارة الثروات، ومؤسسة «يوروكلير» المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية العالمية، أن تشهد المنطقة انتقالاً تاريخياً لثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2030.

ويشمل ذلك الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات الذين شهدت أصولهم نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022، ما يؤكد أن الإمارات قد «هندست» واحدة من أنجح استراتيجيات جذب الثروات في العصر الحديث.