سيؤول تقترح إطار عمل للتعاون الصناعي مع واشنطن

اقترحت كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة، إطاراً جديداً للتعاون الصناعي، مؤكدة ضرورة أن تشمل أي اتفاقية تجارية نهائية بين البلدين إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها من السيارات والصلب، وذلك خلال محادثات حاسمة جرت في واشنطن قبيل انتهاء هدنة جمركية غداً.

وأفادت وزارة الصناعة الكورية، أمس، بأن وزير التجارة يو هان-كو، قدم هذا المقترح لنظيره الأميركي جاميسون غرير، خلال اجتماع السبت الماضي في واشنطن، حيث ناقش الجانبان تمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 25%، المفروضة على كوريا الجنوبية، للسماح بإجراء مفاوضات تجارية أكثر جوهرية.