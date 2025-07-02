«الأوراق المالية» تعتمد تنظيم «المستشار الآلي»

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اعتماد تنظيم خدمة «المستشار الآلي -Robo Advisor»، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الذكية. ويتيح التنظيم الجديد، للشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ حصراً، تقديم خدمات المستشار الآلي للمتعاملين، من خلال منصات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ذكية تقدم توصيات استثمارية مؤتمتة، مع ضمان توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وذلك ضمن الأطر المعتمدة لإدارة المحافظ الاستثمارية «سواء كانت على أساس تقديري أو غير تقديري» ووفقاً لاتفاقية العميل.