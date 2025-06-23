"الاتحاد للطيران": إعادة توجيه رحلات اليوم وغداً ومن المرجح إلغاء أو تأخير رحلات خلال الأيام المقبلة

أعلنت الاتحاد للطيران عن إعادة توجيه رحلات اليوم وغداً ومن المرجح إلغاء أو تأخير رحلات خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشركة في بيان لها:«إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات».

ودعت الضيوف إلى الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة.

وأكدت أنها لا تقوم بتشغيل رحلاتها إلا عبر المجال الجوي المعتمد، وتبقى سلامة الضيوف وطاقم العمل في قمة أولوياتها كما أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمناً.

وقالت في بيان لها «كما يُرجى من الضيوف الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران، أو زيارة موقعنا الإلكتروني لارقام الهواتف المحلية، أو للدردشة المباشرة وحسابات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع وكلاء السفر».