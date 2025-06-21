وزير التجارة الفرنسي: الإمارات تحتل مكانة متقدمة في أولويات باريس

أكد وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، لوران سان مارتن، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة في أولويات السياسة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في منطقة الخليج، مشدداً على عمق وتميز العلاقات الثنائية، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.

وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش منتدى «الرؤية الخليجية» الذي نظمته الحكومة الفرنسية بمقر وزارتي الاقتصاد والمالية في باريس، قال مارتن: «الإمارات بلاشك ذات أولوية لفرنسا بين دول الخليج، ليس لما تُمثّله من ثقل اقتصادي وإقليمي فقط، بل لأنها تمثّل نموذجاً تنموياً حديثاً وديناميكياً يتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل العلاقات الدولية القائمة على الابتكار والاستدامة والانفتاح».

وأشاد الوزير الفرنسي بالزخم الاستثنائي الذي تشهده الشراكة بين باريس وأبوظبي، داعياً إلى الارتقاء بهذا التعاون نحو مستويات أكثر فاعلية، خصوصاً في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وأضاف أن فرنسا تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع الدول التي تتقاطع معها في الرؤى الاستراتيجية والقيم السياسية والثقافية، معتبراً أن الإمارات تمثل نموذجاً مثالياً لهذا النوع من التعاون المستقبلي.