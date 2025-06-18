«الاستثمار» تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية

شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة «تيلوس باور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وهي شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً.

ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة.

وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيلوس باور»، مايك كاليس، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سينغ فاميلي إنتربرايز» في الشرق الأوسط، ماريوس سيافولا.

ويضم الكيان الجديد كلاً من «بن هندي القابضة»، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي، ومجموعة «سينغ فاميلي إنتربرايز»، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة تتخذ من الصين مقراً، ومجموعة «تيلوس باور»، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأميركا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في الإمارات.