تعاون لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركتَي «جس ماندي» و«جس إيه آي»، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال التحكيم، عبر تزويد المركز بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءته التشغيلية.

وتتضمن الشراكة تدريب فرق إدارة القضايا في المركز على استخدام أداة «Jus AI»، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات البحث القانوني وإدارة سير العمل، طورتها شركة «جس ماندي».

ولتعزيز الشفافية والمعرفة المفتوحة، سينشر المركز قراراته المتعلقة بالطعون على منصة «جس ماندي»، ما يتيح للمهنيين والباحثين القانونيين الوصول إلى مواد تحكيمية مرجعية تسهم في تطوير الممارسات المهنية.