مركز بحوث «ديوا» ينال شهادة من «الإمارات للاعتماد»

حصل مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، على اعتماد «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»، وذلك وفق متطلبات «أيزو/آي إي سي 17025:2017»، وهي المواصفة التي تحدد المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار، وتتبناها المنظمة الدولية للمعايير «أيزو» واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، ويشمل نطاق المواصفة اختبار النماذج الكهروضوئية، بما في ذلك تحديد القدرة الإنتاجية القصوى، ومدى استقرار الإنتاج والعزل والتحمل واختبار الأحمال الزائدة للتيار العكسي.

وتسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، شهادة الاعتماد من المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، أمينة أحمد محمد، بحضور النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، المهندس وليد بن سلمان.

وقال الطاير: «نسهم في تعزيز الدور البنّاء لدولة الإمارات في مسيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، من خلال دعمنا لتوسيع البنية التحتية للطاقة الشمسية في دولة الإمارات وإمارة دبي، والارتقاء بكفاءة الأنظمة الشمسية الكهروضوئية، وتحفيز اعتماد البحوث والابتكار وأحدث التقنيات، لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، انسجاماً مع أهداف (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي) لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «قطعنا شوطاً كبيراً على طريق النمو المستدام، واعتماد أحدث تقنيات الطاقة الشمسية من خلال تنفيذ مشروعات رائدة، ومن أبرزها (مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) بقدرة إنتاجية تصل إلى 7.260 ميغاواط بحلول عام 2030، باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة (CSP)»، لافتاً إلى أن مركز البحوث والتطوير حصل على 14 براءة اختراع حتى الآن.

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، المهندس وليد بن سلمان: «تُعدّ الطاقة الشمسية أحد مجالات البحوث الرئيسة في مركز البحوث والتطوير، بهدف دراسة سبل تحسين تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، للتخفيف من آثار الغبار والظروف الصحراوية القاسية على أداء الألواح الشمسية الكهروضوئية، واختبار اعتمادها على المدى الطويل وتطوير المعايير المناسبة».