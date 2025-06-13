البنك الصناعي الصيني يدرج سندات خضراء في «ناسداك دبي»

رحّبت «بورصة ناسداك دبي»، أمس، بإدراج ثلاثة إصدارات من السندات الخضراء بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار، من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني.

وأفادت البورصة، في بيان، بأن السندات صدرت ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الخاص بالبنك، والبالغة قيمته 20 مليار دولار، وذلك من خلال فروعه الواقعة في دبي بمركز دبي المالي العالمي وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتشمل الإصدارات إصدار فرع البنك في هونغ كونغ سندات بمعدل فائدة متغير بقيمة مليار دولار، وتُستحق في عام 2028، إضافة إلى إصدار فرع البنك في سنغافورة سندات بمعدل فائدة يبلغ 4.125% بقيمة 300 مليون دولار، وتُستحق في عام 2028، فضلاً عن إصدار فرع البنك في دبي سندات بقيمة ثلاثة مليارات يوان صيني بمعدل فائدة يبلغ 2.00%، وتُستحق في عام 2028.

وتعزز هذه الإصدارات مكانة البنك الصناعي والتجاري الصيني، كونه أكبر جهة مصدرة للسندات المقومة باليوان الصيني في البورصة.

وقرع سفير الصين في دولة الإمارات، تشانغ يي مينغ، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، والمدير العام لفرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ليو هوا.

وقال علي: «يسرّنا أن نرحّب بأحدث إدراج للسندات الخضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي، في خطوة تعكس قوة شراكتنا والجاذبية المتزايدة لأسواق رأس المال في دبي لدى المصدرين الدوليين، كما تؤكد هذه الإدراجات مكانة دبي كمركز عالمي موثوق للتمويل المستدام، وتعزز التزامنا بتوفير سوق مالي شفاف ومبتكر وفعّال يدعم الاستثمارات المسؤولة».

من جهته، قال المدير العام لفرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ليو هوا: «يُشكل الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات، والمرتبطة بالعمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، التي أصدرتها فروع البنك في دبي وهونغ كونغ وسنغافورة في (ناسداك دبي)، دليلاً على ثقة البنك والتزامه تجاه سوق رأس المال في دولة الإمارات».

وأضاف: «قدّم البنك إسهامات كبيرة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال طرح المنتجات الخضراء، لاسيما ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومع إجمالي قيمة تراكمية عند 5.6 مليارات دولار من السندات في دولة الإمارات. يجدد البنك حرصه على تنفيذ رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم جهود التنمية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية حول العالم».

وبهذا الإدراج يصل إجمالي أدوات الدين المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 136 مليار دولار، بما في ذلك 40 مليار دولار من السندات، و17 مليار دولار من السندات الخضراء. وتجاوزت محفظة الإصدارات المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البورصة 29 مليار دولار.