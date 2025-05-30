«الإمارات لتموين الطائرات» تُطلق برنامجاً شاملاً لتحديث أسطولها

أعلنت شركة الإمارات لتموين الطائرات توقيع اتفاقية مع شركات «مالاغان»، والفطيم للآليات والماكينات (فامكو)، و«فولفو»، لشراء 53 شاحنة تموين طائرات، وذلك في إطار برنامجها الشامل لتحديث أسطول مركباتها الأرضية، باستثمار يبلغ 60 مليون درهم (ما يعادل 16 مليون دولار).

وأفادت، في بيان لها، بأن من المقرر أن تتم إضافة ما مجموعه 92 شاحنة تموين طائرات إلى أسطول الشركة خلال الـ12 شهراً المقبلة (تتضمن 40 مركبة تم طلبها مسبقاً من شركاء آخرين)، على أن يبدأ تشغيل أولى المركبات في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضافت «الإمارات لتموين الطائرات» أنها تعتزم خلال السنوات الخمس المقبلة، استبدال أسطولها الحالي تدريجياً بـ120 شاحنة تموين من الجيل الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، شهريار نوابي: «يُعد هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الأوسع الهادفة إلى تطبيق مبادرات رائدة على مستوى القطاع، ومواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز القيمة التي نقدّمها للناقلات الجوية بصفتنا شريكاً متخصصاً في تقديم حلول طهي عالية الكفاءة، ضمن مركز عملياتنا في دبي، كما يعكس هذا الاستثمار ثقتنا القوية بآفاق النمو طويلة المدى، واستمرار ريادة قطاع الطيران في دبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مالاغان»، رونان مالاغان: «يسعدنا التعاون مع شركة الإمارات لتموين الطائرات في هذا المشروع النوعي لتحديث الأسطول، الذي يشمل أكبر طلبية لمركبات تحميل الطائرات في تاريخ الشركة، إلى جانب إدخال أول مركبة كهربائية من نوعها في المنطقة».

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لشركة الفطيم للمعدات الصناعية، رامز حمدان: «تمثل هذه الاتفاقية التاريخية مع (الإمارات لتموين الطائرات) محطة بارزة في مسيرة (فامكو) نحو مستقبل أكثر استدامة، إذ سنُرسي معاً معياراً جديداً للتنقل الأخضر والتميز التشغيلي في المنطقة».

أما المديرة العامة بالإنابة لـ«فولفو» للشاحنات في الشرق الأوسط وتركيا، كريستين ساندغرين، فقالت: «نفخر بكوننا الشريك الموثوق به لشركة الإمارات لتموين الطائرات وهي تستعد لتوسيع عملياتها المستقبلية في مطار دبي الدولي، ولاحقاً في مطار آل مكتوم. وتُعدّ هذه الاتفاقية دليلاً قوياً على التزام (فولفو للشاحنات) بتقديم حلول نقل مستدامة، وعلى قيمنا الأساسية في الجودة والسلامة والاهتمام بالبيئة».