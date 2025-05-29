اتفاقية لدعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

أعلنت دائرة مالية دبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «du Pay» تعزيزاً لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، وتقديم حلول رقمية من شأنها تعزيز التحول نحو مجتمع لانقدي.

وقالت الدائرة، في بيان، إن الاتفاقية المبرمة مع الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية والتابعة لشركة «دو»، تهدف إلى تسخير منصة «du Pay» لتعزيز إقبال مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم العمّال، على استخدام القنوات الرقمية من خلال إتاحة الحلول الرقمية عبر المنصة.

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تبادل البيانات والمعلومات، لدعم تطوير الخدمات المالية، وتعزيز عملية التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو مجتمع لانقدي، ويرسخ المكانة الرائدة لقطاع الدفع والخدمات المالية في الإمارة. وتُعدّ «du Pay» ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابعة لشركة «دو»، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، وذلك في إطار التزام «دو» بالإسهام في ترسيخ آفاق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات. وأُبرمت مذكرة التفاهم بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والمدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، ورئيس مجلس الإدارة في «دو»، مالك آل مالك، فيما وقعها المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في «مالية دبي»، أحمد علي مفتاح، والرئيس التنفيذي لشركة «du Pay»، نيكولاس ليفاي.