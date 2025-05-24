حمدان بن زايد يزور منشآت "أدنوك" الإستراتيجية في جبل الظنة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة في كافة المجالات الحيوية وخصوصاً في قطاع الطاقة الذي يشكل ركيزة أساسية لمسيرة النمو والتقدم المستدام.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه اليوم، لمنشآت "أدنوك" الرئيسية في جبل الظنة، بما في ذلك موقع مشروع الشركة الجديد لتخزين المواد الهيدروكربونية في "القباب الملحية" تحت سطح الأرض.

واطّلع سموّه خلال الزيارة على المبادرات الإستراتيجية التي تنفذها "أدنوك" بشكل مستمر للمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وقدرات تخزين مواردها في دولة الإمارات، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية، ورفع مساهمة الكوادر النسائية الإماراتية في العمليات التشغيلية، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف نشاطات ضخ وتخزين وتحميل النفط.

وتعرف سموّه كذلك على مستجدات تطوير "القباب الملحية"، وهو مشروع رائد من نوعه في المنطقة، من المخطط أن يوفر للشركة بنية تحتية متطورة لتخزين المواد الهيدروكربونية، بما يساهم في دعم مرونة واستدامة سلسلة إمدادات الطاقة في الدولة.

كما التقى سموّه عدداً من كوادر "أدنوك" وأشاد بالتزامهم وجهودهم في هذا القطاع الإستراتيجي المهم، مؤكداً سموه أن كل فرد يقوم بدور مهم، ويعد مسؤولاً عن المساهمة في تقدم وازدهار الوطن.

وأشاد سموّه بالدور المحوري لـ "أدنوك" في دفع عجلة النمو المستدام والابتكار التكنولوجي، والتزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، لا سيما في منطقة الظفرة.

كما أثنى سموّه على كفاءة وتفاني أبناء وبنات الوطن ومساهمتهم الفعالة في ترسيخ مكانة الإمارات كمزود عالمي مسؤول وموثوق للطاقة.

وكان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى منشآت "أدنوك" في جبل الظنة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفريق الإدارة التنفيذية للشركة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "نثمن عالياً زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى منشآت أدنوك في جبل الظنة والتي تؤكد حرص القيادة على متابعة مختلف المشاريع الإستراتيجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. كما تسلّط هذه الزيارة الضوء على الأهمية الإستراتيجية لمشاريع أدنوك في منطقة الظفرة ومنشآت الشركة في جبل الظنة، وجهودها في تطوير بنية تحتية متكاملة تواكب المستقبل وتساهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات طويلة الأمد لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الطاقة".

يذكر أن المشاريع الرائدة التي تنفذها "أدنوك" في مجال الطاقة تساهم في ترسيخ ريادة الدولة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، وتعزز جهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام مدعوم بقدرات صناعية متطورة وحلول مبتكرة ومتكاملة عالمية المستوى.

رافق سموّه خلال الزيارة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.