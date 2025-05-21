«اصنع في الإمارات» يستقطب 58 ألف زائر خلال يومين

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن «اصنع في الإمارات» استقطب خلال أول يومين أكثر من 58 ألف زائر، أي نحو ضعف عدد الزوار المتوقع أن يتحقق خلال كامل أيام المعرض الأربعة، والذي كان يُقدَّر بـ30 ألف زائر.

وأضاف: «كنا نتوقع 30 ألف زائر خلال أيام المعرض، لكن كل يوم نرى (اصنع في الإمارات) يستقطب نحو 30 ألفاً».

وأكد أن هذا الإقبال الكبير يعكس الاهتمام المتزايد بالصناعة الوطنية، ويجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في القطاع الصناعي.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات اليوم الثالث من منصة «اصنع في الإمارات»، قال: «يظهر الحدث نجاحاً بكل المقاييس، والحضور كبير جداً، وكنا نتوقع هذا الزخم، خاصة أننا عملنا على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الوطنية للمشاركة، ونجحنا في ذلك، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة 720 شركة، تقدم منتجات ذات جودة عالية، وليست مشاركات رمزية أو شكلية».

واستعرض السويدي، تطور المعرض منذ انطلاق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قائلاً: «بدأنا قبل سنوات بعدد محدود من المنتجات التي تدخل ضمن المحتوى الوطني، وكانت تُعدّ بالمئات، أما اليوم، فقد وصلنا إلى 4800 منتج منها 3800 منتج ضمن»اصنع في الإمارات«، وهي متاحة للاستثمار».

وأشار السويدي إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال فرص التوظيف النوعية.

وقال: «انطلق أول من أمس معرض (مصنّعين)، الذي يوفر 1200 وظيفة للشباب من خلال 100 شركة مشاركة، وهو ما يعكس التزام الدولة بدمج الشباب الإماراتي في القطاع الصناعي الواعد».