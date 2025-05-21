انطلاق فعاليات النسخة الأولى من جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي في برلين

أضحت برلين المركز التكنولوجي في أوروبا ووجهة التعاون الرقمي على المستوى العالمي مع انطلاق فعاليات معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 اليوم في مركز "ميسي برلين".

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالاً واسعاً من الزائرين، ليكون أكبر فعالية تقنية واستثمارية ناشئة تُقام لأول مرة في المنطقة، بمشاركة هي الأكبر والأكثر تنوعاً من نوعها على مستوى الشركات التقنية والأعمال في أوروبا.

يأتي المعرض في لحظة مفصلية لمستقبل أوروبا الرقمي، في ظل تصاعد حركة "اختروا أوروبا"، التي تمثل مبادرة قارية تهدف إلى ترسيخ الجيل القادم من الابتكار، والبحوث، والاستثمارات، والمهارات، والتقنيات المتقدمة ضمن القارة.

كما يعكس الحدث دفعة جديدة في ألمانيا بفضل تشكيل حكومة جديدة وتأسيس أول وزارة رقمية في الدولة تتولى قيادة جهود التحول الرقمي، والتميز في مجال الذكاء الاصطناعي، وسياسات البيانات.

وكان معرض جيتكس قد انطلق من دولة الإمارات، وتنظم في الوقت الحالي نسخ عالمية في سبع دول، ليمثل أكبر وأفضل فعالية تقنية وشركات ناشئة على مستوى العالم، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الرقمي العالمي على نطاق أوسع.

ويمثل توسع المعرض إلى أوروبا تأكيداً لهذا الالتزام، خاصة بعد إطلاق استثمار "إم جي إكس" الشركة الاستثمارية الإماراتية الرائدة في أبوظبي بالشراكة مع "نفيديا" لتطوير أكبر موقع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا، إلى جانب تطوير مجمع ذكاء اصطناعي جديد بسعة 5 غيغا واط في أبوظبي، ليكون الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة.

شهد الافتتاح كلمات ترحيبية ألقاها قادة أوروبيون وعالميون، ومن بينهم كاي فجنر، عمدة برلين؛ وعلياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال في دولة الإمارات؛ وكلارا تشاباز، وزيرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في فرنسا، وتوماس يارزومبيك، مفوض وزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية للاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة؛ ويان كافاليرك، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك؛ وفرانزيسكا غيفي، عمدة برلين وعضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والمشاريع العامة؛ وتريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي – الجهة المنظمة العالمية لمعرض جيتكس.

مشاركة هامة

ويشهد الحدث مشاركة من أكثر من 100 دولة، و1,400 شركة تقنية وشركة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأكثر من 600 مستثمر مؤثر، و500 من قادة الصناعة، ليقدم بذلك حوارات استراتيجية حول الابتكار، والاستثمار، والتحولات السياسية، وتحولات الأعمال، ويساهم في تحفيز شراكات واسعة النطاق عبر القطاعات والحدود الجغرافية.

ويُقام معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 في مركز "ميسي برلين" حتى يوم 23 مايو، بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي، وبشراكة مع مجلس شيوخ برلين للشؤون الاقتصادية والطاقة والمشاريع العامة، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية، و"برلين بارتنر" للأعمال والتقنية، والمجلس الأوروبي للابتكار.

وفي تعليق له، قال كاي فجنر، عمدة برلين: "يُقام معرض جيتكس التقني للمرة الأولى في برلين، ويجمع المؤسسين من مختلف أنحاء العالم مع المستثمرين والشركات الكبرى. وبوصفها عاصمة الشركات الناشئة في ألمانيا، تُعد برلين المكان الأمثل لاستضافة جيتكس. نحن نسعى إلى توفير أفضل بيئة ممكنة لروّاد الأعمال في مدينتنا، وتُعد الفعاليات والمعارض المتخصصة مثل جيتكس جزءًا أساسيًا من هذه المساعي".

وقالت علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال في دولة الإمارات: "تتجاوز الإمارات اليوم حدود الدبلوماسية الاقتصادية لتقود مساراً جديداً تحت مظلة "دبلوماسية ريادة الأعمال"، مدفوعة بجهودنا المتواصلة لبناء شراكات عالمية تهدف إلى تمكين روّاد الأعمال داخل الدولة. ولا شك في أن قدرة جيتكس أوروبا في جمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وقادة القطاع تحت مظلة واحدة لتعزيز الابتكار والتعاون والنمو، تنسجم تمامًا مع تطلعات دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع أوروبا في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي."

تطوير تقنيات مذهلة

وبدورها أضافت كلارا شاباز، وزيرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في فرنسا، حول تطورات الذكاء الاصطناعي: " أصبحت الإشارة إلى أوروبا باعتبارها قارة التنظيمات والقيود من الماضي. اليوم، تُعرف أوروبا بأنها قارة الابتكار. أكثر من أي وقت مضى، تمتلك أوروبا جميع المقوّمات اللازمة للنجاح في تطوير تقنيات مذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتمثل الشراكة بين فرنسا وألمانيا عزمًا واضحًا على تسريع وتيرة الابتكار في القارة، لا سيما في كل ما يتعلق بالتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي".

وقال توماس يارزومبيك، مفوض وزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية للاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة: "يمثّل هذا الحدث فرصة رائعة لربط الشركات الناشئة وتعزيز فرص الاستثمار، هنا في برلين. علينا أن نمضي قدمًا بوتيرة أسرع مما كنا عليه في الماضي. يجب أن نجعل ممارسة الأعمال في ألمانيا أكثر سهولة، وأن نتيح لكل مواطن إمكانية إنجاز كل شيء من خلال تطبيق، وأن نحوّل كل ما في جيوبنا اليوم إلى خدمات رقمية".

وقال يان كافاليك، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك: ""تمثل تهيئة أفضل بيئة ممكنة للباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات الصناعية، إحدى أولويات حكومتنا في الوقت الراهن. نحن طموحون ومصمّمون على تحقيق أهدافنا، ويجب أن نمضي قدمًا بقوة، تجمعنا روح التعاون المشترك".

أما فرانزيسكا غيفي، عمدة برلين وعضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والمشاريع العامة، فتحدثت قائلة: ""تُسجَّل ولادة شركة ناشئة جديدة في برلين كل 17 ساعة. وتسعى المدينة إلى تحقيق المزيد من النمو والتقدم لتصبح المركز الأول للابتكار في أوروبا. ويُتوقع أن يشكل GITEX EUROPE رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن برلين تُعد وجهة رائدة للحرية والفرص والإمكانات."

قوى تعاونية جديدة

وأفادت تريكسي لوه ميرماند، المنظّمة العالمية لمعرض جيتكس: "باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تُشكّل ألمانيا بثقلها السوقي وانفتاحها على أوروبا منصة اختبار قوية يمكن أن تتلاقى فيها رؤوس الأموال والشركات وأصحاب المواهب، وهذا ما ينتج قوى تعاونية جديدة عابرة للجغرافيا والقطاعات. ويؤكد جيتكس أوروبا على أن الابتكارات قادرة على تخطي الحدود، وفتح أسواق جديدة وإطلاق فرص هائلة لأكثر الشركات الأوروبية طموحاً".

ومن خلال سلسلة عروض وحوارات عالية التأثير تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا العميقة، والتكنولوجيا الخضراء، والحوسبة الكمومية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الناشئة في مراحل النمو والاستثمار، يقدّم معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي فرصًا لا مثيل لها للوصول إلى أسواق جديدة، وتبنّي تقنيات رائدة، وتحقيق تحوّلات في القطاعات الصناعية، واكتساب رؤى أعمال متقدمة.

وعلى أرض المعرض، تستعرض كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، ومن ضمنها IBM، وAWS، وBosch، وCisco، وCrowdStrike، وDell، وFortinet، وLenovo، وManageEngine، وNinjaOne، وNVIDIA، وSAP، إلى جانب أكثر من 750 شركة ناشئة من 60 دولة، أهمية الترابط ما بين البُنية التحتية، والذكاء، والاستثمار لدفع مستقبل أوروبا الرقمي إلى الأمام.

وكان اليوم الافتتاحي للمعرض قد شكّل انطلاقة قوية لشراكات حاسمة تسهم في تسريع وتيرة التنافسية الأوروبية في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع حضور قادة الأعمال ومهندسي الذكاء الاصطناعي، والباحثين في الحوسبة الكمومية، ومدراء تقنية المعلومات، ومبتكري التكنولوجيا الخضراء، والمستثمرين العالميين.

تعزيز الروابط الثنائية

كما شهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر كلمة رئيسية ألقاها الدكتور جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء والمُلقب بـ"عرّاب الذكاء الاصطناعي"، حيث قدّم عرضًا مشوّقًا تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لمواجهة أعظم تحديات البشرية".

وفي أبريل 2025، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً لإطلاق حوار يهدف إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، لتعزيز الروابط الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدّم، والرعاية الصحية، وغيرها.

ويعتمد معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي على شبكة قوية من العلاقات الراسخة في مجالات التكنولوجيا، والسياسات، والاستثمار، والأعمال، تمتد عبر أربع مناطق وسبع دول، مع خطط لإطلاق المزيد من النسخ الدولية قريبًا. وتُقام فعاليات شبكة جيتكس العالمية حاليًا في أبوظبي، ودبي، ألمانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.