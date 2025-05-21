نهيان بن مبارك: «اصنع في الإمارات» تدعم الرؤية الصناعية المستقبلية للدولة

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن «اصنع في الإمارات 2025» منصة استراتيجية تدعم الرؤية الصناعية المستقبلية لدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لفعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات 2025»، التي تنظمها مجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وتستمر حتى 22 مايو الجاري.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تصريح له خلال الجولة التفقدية للمعرض، أن «اصنع في الإمارات 2025» تجسّد التوجه الاستراتيجي للدولة في تحويل القطاع الصناعي إلى أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الحدث بات نقطة التقاء محورية بين المبتكرين والمستثمرين وصُنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها.

ونوّه بالرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تمثّل المرتكز الأساسي لجميع المبادرات التنموية في الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي، مؤكداً أن دعم سموّه لهذا القطاع يعكس إيمان القيادة بأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أنه بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصبحت دولة الإمارات اليوم في موقع متقدم ضمن خريطة التصنيع العالمية، وتبوأت مكانة رائدة، بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار الصناعي، وأكد أن القيادة الحكيمة لسموّه تُعدّ الدافع الأساسي وراء النجاحات المتلاحقة التي تحققها الدولة في هذا المجال الحيوي.