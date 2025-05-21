سرور بن محمد يزور «اصنع في الإمارات 2025»

قام سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بزيارة، أمس، إلى منصة «اصنع في الإمارات 2025»، وتفقد سموّه أجنحة «اصنع في الإمارات»، واطلع على أحدث الصناعات الوطنية خلال المعرض الذي يحظى بدعم شامل من القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً للصناعة الوطنية، لما تمثّله من حجر الأساس في تعزيز الثورة الصناعية الإماراتية من خلال استقطاب العارضين المحليين والدوليين، وبناء جسور للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الشركات الوطنية ونظرياتها العالمية، بما يسهم في ضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، وتمكينهم من عقد الصفقات التي تدعم نموهم على المدى الطويل.

ويمثّل «اصنع في الإمارات» نقطه تحول كبيرة في مسيرة التنمية الصناعية الإماراتية، ويُعدّ محركاً وداعماً رئيساً لتعزيز التنافسية الصناعية والتحول نحو اقتصاد مستدام وقائم على تبني أفضل الممارسات، مدعوماً بالابتكار المعرفي العالمي، كما يسهم «اصنع في الإمارات» بدور محوري في تعزيز مكانة الإمارات وجهةً صناعيةً جاذبةً للاستثمارات العالمية، من خلال عرض الفرص الواعدة في القطاع الصناعي المحلي، وإبراز الابتكارات التي تدعم تحقيق الاستدامة والريادة التنافسية، فيما تقوم مجموعة «أدنيك» بتنظيم وإدارة هذا الحدث، ما يعكس القدرات والإمكانات الهائلة والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.