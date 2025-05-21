إطلاق «مجمع سبيس 42» لتصنيع الأقمار الاصطناعية

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، خلال مشاركته في فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، إطلاق «مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية»، أول منشأة صناعية متخصصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية التجارية لرصد الأرض، وذلك بالشراكة مع «سبيس 42»، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، وسيقوم المركز بمهام تصنيع واختبار الأقمار الاصطناعية، بما يعزز قدرات أبوظبي على الوصول إلى البيانات الفضائية باستقلالية، وتُعدّ هذه المبادرة، الأولى من نوعها في هذا المجال على مستوى المنطقة، وستمهّد الطريق أمام دولة الإمارات لتصنيع أقمار اصطناعية رادارية متقدمة لرصد الأرض.