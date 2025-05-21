مصرف عجمان يُدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار من هذا النوع للمصرف وأول إدراج له في البورصة الدولية.

وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج مصرف عجمان لإصدار الصكوك، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تمت تغطيته بواقع 5.4 مرات، واستقطب أكثر من 100 مستثمر دولي.

وتعكس الصكوك، الممتدة لأجل خمس سنوات والمُستحقة عام 2030، تزايد جاذبية الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات.

وقرع الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال الخلفاوي: «يشكّل هذا الإصدار الأول من الصكوك محطة استراتيجية في مسيرة المصرف، ويتماشى مع جهودنا المستمرة لتنويع قاعدة التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين، ويعكس الإقبال العالمي ثقة راسخة في أدائنا المالي وآفاقنا المستقبلية، ويُعدّ إدراج هذه الصكوك في ناسداك دبي تأكيداً لالتزامنا بالمعايير الدولية للشفافية والنمو».

من جهته، قال علي: «يسعدنا أن نرحّب بانضمام مصرف عجمان إلى مجتمعنا المتنامي من الجهات المصدرة الرائدة في المنطقة والعالم، وتشكل عملية الإدراج الأولى للمصرف دليلاً على الزخم القوي والمستمر في أسواق رأس المال الإسلامية».