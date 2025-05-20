شراكة لتصنيع خزانات وقود طائرات «C295» في الإمارات

أعلن مجلس التوازن وشركة «إيرباص»عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال إطلاق برنامج وطني لتطوير القدرات الصناعية في قطاع الطيران. يهدف البرنامج إلى تصنيع وتوريد خزانات الوقود القابلة لإزالة «CCRT» بالتعاون مع شركة «إي بي آي» التابعة لمجموعة «إيدج».

وقّع اتفاقية الشراكة خلال النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، شريف هاشم الهاشمي، ورئيس شركة «إيرباص» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، جابرييل سيميلاس، بحضور الأمين العام لمجلس التوازن، الدكتور ناصر حميد النعيمي، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

يتميز خزان «CCRT» بمرونته وتعدد استخداماته، إذ يمكن توظيفه في عمليات التزود بالوقود الأرضية، والمهام بعيدة المدى، وعمليات التزود بالوقود جواً، ما يجسد التزام مجلس التوازن و«إيرباص«بدفع عجلة الابتكار الصناعي وتطوير قدرات الصناعات الوطنية في دولة الإمارات.

يعكس هذا المشروع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز قدراتها الصناعية ضمن سلاسل التوريد العالمية لقطاعي الطيران والدفاع، من خلال تطوير وإنتاج خزانات وقود متنقلة ومتعددة المهام لمقصورة الشحن في الطائرة، بما يسهم في دعم عمليات التزود بالوقود جواً، والدعم الأرضي، والمهام بعيدة المدى بكفاءة عالية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد أحد أبرز الأدوات الاستراتيجية التابعة لمجلس التوازن، والرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا في قطاعي الطيران والدفاع.

يشمل المشروع، الإنتاج التسلسلي الحصري لهذا النوع من خزانات الوقود على مدارالسنوات الخمس المقبلة ويتضمن اعتماد شركة «إيرباص للدفاع والفضاء» على شركة «إي يي آي» في تصنيع وتجميع الهياكل والمكوّنات الفرعية للطائرات، واعتماد المعالجات الصناعية الخاصة.

وعند اكتمال البرنامج، ستكون شركة «إي بي آي» المورد الوحيد المعتمد عالميًا لهذه المكونات، ما يعزز دور الإمارات شريكا صناعيا محوريا في قطاعي الطيران والدفاع.