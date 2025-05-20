«جلفار» تستثمر 300 مليون درهم خلال 5 سنوات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، باسل زيادة، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها محركاً أساسياً للصناعة الدوائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن «جلفار» تُصدّر أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقاً عالمية، في إنجاز يعكس تطور البنية التصنيعية وكفاءة الكوادر الوطنية.

وكشف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم الأول من «اصنع في الإمارات»، عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 300 مليون درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى توسيع القاعدة التصنيعية، وتوطين تقنيات حديثة بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات الدوائية غير النفطية.