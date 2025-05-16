14.2 مليار درهم إيرادات «طاقة» الربعية

سجّلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نمواً في الإيرادات بنسبة 3.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 14.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن هذا النموّ يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع نسبة التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع.

ومن خلال حصتها الرئيسة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حققت «طاقة» خلال الربع الأول من 2025 خطوات كبيرة على صعيد توسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث استحوذت شركة «سايتا ييلد»، التابعة لـ«مصدر»، على مشروع «فالي سولار» للطاقة الشمسية بقدرة 243 ميغاواط في إسبانيا.