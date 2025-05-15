«كيزاد» شريك لـ «اصنع في الإمارات»

أكدت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، مشاركتها كشريك تمكين في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الحدث الصناعي الأبرز على مستوى الدولة، الذي يمثل مبادرة وطنية رائدة، تقود مسيرة تحول دولة الإمارات إلى مركز صناعي عالمي.

وتقام فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمها مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار و«أدنوك»، من 19 إلى 22 مايو الجاري، في مركز «أدنيك» أبوظبي.