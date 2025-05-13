مكتوم بن محمد: الإمارات تمد جسور التعاون مع دول العالم مرتكزة على بنية مالية راسخة

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، جيلس ورث، وزير المالية في لوكسمبورغ، حيث استعرض سموه معه فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الإمارات ولوكسمبورغ في العديد من المجالات الحيوية وفي مقدمتها الشؤون المالية والتبادل التجاري والابتكار والتقنيات الناشئة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "استعرضت اليوم مع معالي جيلس ورث، وزير المالية في لوكسمبورغ، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين بلدينا، انطلاقاً من مكانة دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية، وناقشنا سبل تطوير الشراكات في الابتكار المالي، والتكنولوجيا المالية، وحلول التمويل المستدام."

وأضاف سموه: " في الإمارات نواصل مد جسور التعاون مع العالم، مرتكزين على بنية مالية راسخة وبيئة تنظيمية جاذبة، لتظل بلادنا منصةً عالمية تنطلق منها الشركات لصناعة الفرص، وتوسيع آفاق النمو في منطقتنا والعالم."