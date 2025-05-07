«أدنوك» تستكمل صكوكاً بـ 1.5 مليار دولار

استكملت شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد»، «الشركة المُصدِرة»، بنجاح إطلاق إصدارها الأول من شهادات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بغرض التمويل بالاستدانة من أسواق المال العالمية، وذلك ضمن برنامجها للصكوك الدولية.

وتعد شركة «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة»، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الجهة الملتزمة بالصكوك، وتم إصدار الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، تُستحق في السادس من مايو 2035، وبمعدل ربح سنوي نسبته 4.75%، يتم دفعه بشكل نصف سنوي.