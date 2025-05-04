قمة «حوكمة التقنيات الناشئة» تنطلق غداً في أبوظبي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تستعد أبوظبي لاحتضان قمة حوكمة التقنيات الناشئة (GETS 2025)، التي تنعقد غداً وتستمر يومين، بتنظيم من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وبشراكة استراتيجية مع النيابة العامة لدولة الإمارات.

وتأتي هذه القمة في وقت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحوّلاً جذرياً بفعل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، و«الويب 3»، ما يفرض الحاجة إلى صياغة أطر حوكمة قادرة على تحقيق توازن دقيق بين تسريع الابتكار وحماية الحقوق المجتمعية.

وتسعى القمة - من خلال جمع قادة حكوميين ومشرّعين وخبراء القانون والتقنيين والأكاديميين من أنحاء العالم - إلى بناء أسس حوكمة مستدامة ومسؤولة للتقنيات الناشئة، تُراعي تطلعات الحاضر وتحديات المستقبل.

وأكد مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل البناي، أهمية التلازم بين الابتكار والحوكمة التنظيمية، قائلاً: «الإبداع بلا حوكمة طموحة يفتقر للاستدامة. من خلال قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025، تترجم دولة الإمارات إيمانها بأن الريادة التقنية يجب أن تقترن بسياسات أخلاقية وشاملة، تُرسخ الثقة، وتعزز التقدم الإنساني العالمي».

وأكد النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أهمية هذه المرحلة قائلاً: «في ظل الطفرة التقنية العالمية، تقع على عاتقنا مسؤولية بناء منظومة قضائية ذكية قادرة على حماية الحقوق وضمان العدالة. قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 فرصة لنؤكد التزامنا بتطوير تشريعات مواكبة، وحوكمة مبتكرة، تدعم تقدّم المجتمع وتصون كرامة وحقوق الإنسان في العصر الرقمي».