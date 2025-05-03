كهرباء الشارقة تطلع على أحدث مستجدات الحلول التقنية في مؤتمر ببرلين

شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، متمثلة بإدارة تقنية المعلومات والاتصال وإدارة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر - قسم الحوكمة والامتثال والمخاطر، في أعمال "مؤتمر Fortinet Accelerate25"، الذي أختتم امس في مدينة برلين الألمانية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء العالميين، لمناقشة التحديات الأمنية المتزايدة وتقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي الآمن.

و جاءت مشاركة الهيئة في المؤتمر،في إطار حرصها على مواكبة أحدث المستجدات في مجال تقنيات المعلومات والأمن السيبراني وتعزيز قدراتها الرقمية.

وحضر المؤتمر من جانب الهيئة، المهندسة فاطمة علي أصغر، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالإنابة، والمهندسة أسماء يوسف الحوسني مدير قسم الحوكمة والمخاطر والامتثال بإدارة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر، حيث اطلعتا على مجموعة من التقنيات المتقدمة والحلول المتكاملة لتأمين الشبكات والبنى التحتية الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والموثوقية.

وأوضح ماجد عيسى حريمل الشامسي المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي، أن مشاركة الهيئة في المؤتمر، تؤكد التزامها الدائم بتبني أفضل الممارسات العالمية والاستثمار في المعرفة التقنية التي تعزز جاهزية الأنظمة واستمراريتها في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

وأشارت المهندسة فاطمة علي، أن المشاركة في حضور المؤتمر، فرصة للتعرف على الاتجاهات العالمية في الأمن السيبراني وتبادل الخبرات مع المتخصصين من مختلف الدول، ما يسهم في التقييم الصحيح والاستفادة من الحلول المتطورة، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للهيئة.

وأوضحت المهندسة أسماء يوسف الحوسني، أن المؤتمر ركز على الامتثال وحوكمة البيانات، وعزز من قناعتنا بأهمية دمج سياسات الحوكمة مع الحلول التقنية، وسنعمل على دراسة إمكانية توظيف هذه الحلول، لدعم منظومة الامتثال وإدارة المخاطر لدينا بشكل أعمق وأكثر تكاملاً.