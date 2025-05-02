دليل توضيحي لرخصة اختبار الابتكار في «دبي المالي العالمي»

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، دليلاً توضيحياً جديداً لبرنامج رخصة اختبار الابتكار لدعم نمو الخدمات المالية المبتكرة التي تتم مزاولتها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن رخصة اختبار الابتكار هي رخصة مقيدة مع تعديلات مؤقتة على المتطلبات التنظيمية القائمة قيد الإشراف المكثّف، تسمح للشركات المؤهلة باختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المالية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة.

ويشكّل برنامج رخصة اختبار الابتكار، الذي تم إطلاقه عام 2017، ركناً رئيساً لنهج السلطة في دعم التطوير المسؤول لحلول التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وتم إعداد الدليل التوضيحي لبرنامج رخصة اختبار الابتكار، للعمل كأداة عملية للشركات الراغبة في تقديم طلب للحصول على الرخصة، حيث يقدّم معلومات شاملة وواضحة حول كيفية التفاعل مع البيئة التنظيمية التجريبية للسلطة، واختبار الحلول المبتكرة، بما يوفر مساراً تنظيمياً للانتقال من عملية الاختبار وصولاً إلى وضعية الترخيص الكامل.

ويشتمل الدليل على بنود رئيسة، بما فيها الغرض من الترخيص، ومعايير الأهلية، وعملية التقديم، والالتزامات التي يجب على الشركات الوفاء بها خلال مرحلة الاختبار.