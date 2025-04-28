فلاي دبي: الأسابيع المقبلة سنعلن عن جدول رحلاتنا إلى سورية

قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث إن الناقلة تدرس حالياً التفاصيل التشغيلية بخصوص تشغيل رحلاتها إلى سورية.

وأضاف الغيث في تصريحات صحافية على هامش سوق السفر العربي في دبي: سنعلن خلال الأسابيع المقبلة عن جدول الرحلات إلى سورية.

وكانت الشركة قد قالت اخيرا إنها ترحب بالإعلان الأخير الذي يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الربط الجوي في المنطقة".

وأضافت إنها تنسق وتعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن أي اجراءات تتعلق باستئناف الرحلات إلى سورية فور استكمال جميع الاستعدادات والموافقات اللازمة.