إسبانيا: 200 ألف زائر من الإمارات في 2024

قال مدير المكتب السياحي الإسباني لدول مجلس التعاون الخليجي، كارلوس رويز غونزاليس، إن إسبانيا استقبلت خلال عام 2024، أكثر من 200 ألف زائر من دولة الإمارات (إماراتيون وغير إماراتيين)، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس زيادة بنحو 17%، مقارنة بعام 2023.

وأوضح غونزاليس، خلال تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في فعالية «قمة اكتشف أوروبا تلتقي فعالية (مرحبا 2025)»، التي اختتمت أعمالها في دبي، أمس، أن مستويات إنفاق السياح من دولة الإمارات ودول الخليج عموماً، تفوق معدلات الإنفاق العامة.